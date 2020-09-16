أبرزها الهجرة والإرهاب.. شكري: تنسيق الجهود بين مصر واليونان لمواجهة العديد من قضايا المنطقة

قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرية، إن هناك علاقة وثيقة بين مصر واليونان، لذلك هناك العديد من القضايا الدولية التي تهم المنطقة بأكملها والتى تدعى لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة.





وأضاف "شكرى"، خلال كلمته المذاعة بمؤتمر اليوم، على فضائية الأولى المصرية، أن هناك عددا من المعايير الهامة للحفاظ على الأمن والاستقرار للوصول إلى حلول سياسية فى شرق المتوسط.





وأشار وزير الخارجية المصرية، إلى أنه لا بد من الالتزام التام بالقانون الدولي للحفاظ على المعايير الدولية وإيجاد حلول شاملة لمواجهة التحديات بصورة واسعة لمكافحة الإرهاب والقضايا الحالية مثل الهجرة غير الشرعية.





وتابع وزير الخارجية المصرية، أنه لا بد من حشد الجهود والإمكانيات الخاصة فى مجالات الطاقة المختلفة لخدمة المنطقة، موضحًا أن كل ذلك من أهم أهدافنا السياسية لتوسيع رقعة السلام فى ليبيا وكافة أطراف النزاع الليبى وتوجيههم نحو الحوار الليبي.



