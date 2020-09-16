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أبرزها الهجرة والإرهاب.. شكري: تنسيق الجهود بين مصر واليونان لمواجهة العديد من قضايا المنطقة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
وزير الخارجية المصرية
وزير الخارجية المصرية
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ريهام فيكتور
قال سامح شكرى، وزير الخارجية المصرية، إن هناك علاقة وثيقة بين مصر واليونان، لذلك  هناك العديد من القضايا الدولية التي تهم المنطقة بأكملها والتى تدعى لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات في المنطقة.

وأضاف "شكرى"، خلال كلمته المذاعة بمؤتمر اليوم، على فضائية الأولى المصرية، أن هناك عددا من المعايير الهامة للحفاظ على الأمن والاستقرار للوصول إلى حلول سياسية فى شرق المتوسط.

وأشار وزير الخارجية المصرية، إلى أنه لا بد من الالتزام التام بالقانون الدولي للحفاظ على المعايير الدولية وإيجاد حلول شاملة لمواجهة التحديات بصورة واسعة لمكافحة الإرهاب والقضايا الحالية مثل الهجرة غير الشرعية.

وتابع وزير الخارجية المصرية، أنه لا بد من حشد الجهود والإمكانيات الخاصة فى مجالات الطاقة المختلفة لخدمة المنطقة، موضحًا أن كل ذلك من أهم أهدافنا السياسية لتوسيع رقعة السلام فى ليبيا وكافة أطراف النزاع الليبى وتوجيههم نحو الحوار الليبي.

وأكد أنه لا بد من العمل لإيجاد حل لهاتين القضيتين، من خلال تخفيف منابع الأعباء المهنية على مختلف المهاجرين الموجودين على الشاطئ والتى قامت مصر باستضافة اللاجئين على أراضيها وحصلوا على التعليم والمواد الغذائية والاحتفاظ بموقفنا بدون مساعدة خارجية.
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