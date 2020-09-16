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اقتصاد

حماية المستهلك: تحويل 20 شركة إلى النيابة بسبب إعلان الأسعار عبر الإنبوكس.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل قرار معاقبة الصفحات التي ترفض إعلان الأسعار إلكترونيا إلا من خلال «الإنبوكس».

وقال فرج، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد: «القانون ينص على إعلان مواصفات المنتجات التي تباع إلكترونيا، مع إعلان السعر أيضا»، مشيرا إلى أنه تم تحويل 20 شركة للنيابة بسبب الإصرار على إعلان سعر المنتج إلكترونيا.

وأوضح أنه يتم فرض غرامة على الصفحات والشركات التي ترفض الإعلان عن أسعار المنتجات. 

https://www.youtube.com/watch?v=oM-O4fj-I94&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25x3Y9vFkLc8oXY9KzwbQRUAz2jy1r0bh0nnoH3t_zLg7UGALdosmEUMk

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