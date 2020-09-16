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سيارات

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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قسم السيارات

أعلنت شركة جاكوار لصناعة السيارات الأمريكية الفاخرة عن تغييرات جديدة لسيارتها طراز JAG ذات الدفع الرباعي بتغيرات كليا، تحت مسمى F-PACE ، والتى تهدف إلى ظهور جديد لها بشكل متغير وجديد للسيارة .


وأوضحت شركة جاكوار ، أنه تم إعادة تصميم غطاء المحرك بشكل أكبر ووضعه تحت شبكة أكبر، بالإضافة إلى تفاصيل داكنة اللون للتميز مع بعض فتحات التهوية بالشبكة الأمامية التى تمنح السيارة مظهرا أنيقا .


وحصلت السيارة جاكوار على مصابيح LED  أمامية مزودة بعدسات متحركة للطرق الوعرة، وتحصل على مصابيح خلفية رفيعة تظهر لأول مرة فى F-PACE SUV بشكل أنيق ومبهر، وتظهر أيضا بباب خلفى جديد بمواصفات R DYNAMICS  مزودة بلمسات سوداء أنيقة .


وتم تزويد السيارة F-PACE  بأكثر من مجموعة محركات بنزين وديزل المزود بالتربو 2.0 و 3.0 لتر، مع تقنية هجينة معتدلة فى جميع محركاتها لذلك هناك محرك ديزل تربو بسعة 2.0 لتر بقوة 200 حصان وأيضا البنزين بسعة 2.0 لتر ينتج من 250 إلى 400 حصان.


وأخيرا المحرك الهجين المزود بمحرك 3.0 لتر ديزل وبنزين الذى يوفر 400 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي بنظام التعليق الهوائي.

جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
جاكوار تعلن عن سيارتها الـf_pace suv موديل 2021 .. صور
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