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توك شو

هتاخد أعلى درجة.. السيسي يوجه رسالة مهمة لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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فرح علاء الخولي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك فرصة لطلاب الثانوية العامة الجديدة بإعادة الامتحان لتحسين المجموع وذلك من خلال ثلاث محاولات، معقبًا: "هتاخد أعلى درجة".

وتساءل الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، هذه القرارات ضد الأسرة المصرية والطلاب، ولا ليك؟، موضحا أن هذا للتسهيل على الطالب وإعطائه أكثر من فرصة، لافتا: "أنا عايزكوا انتوا اللي تردوا على نفسكم".

وأضاف السيسي أن الدولة عندما نظرت لملف التعليم قامت بالتعامل معه بجدية، واستطاعت حل كثير من التحديات فيه، بالرغم أن كان هناك كثير من التعليقات والهجوم على نظام الثانوية العامة الجديد إلا أنهم سيندمون لأن في النهاية النظام في مصلحة الطالب وأسرته.

وأكد أن هذه القرارات لم تكن وليدة اللحظة، إنما وليدة دراسات وجهد كبير، وأن الدولة جادة في اتخاذ قراراتها للتحسين من مستواها.
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