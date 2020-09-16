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أخبار العالم

تعاون بين مسقط وبرلين.. مخرجات اللجنة العمانية الألمانية المشتركة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:35 ص
سلطنة عمان - ألمانيا
سلطنة عمان - ألمانيا
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مـيـس رضـا
ترأس بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اختتام أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة العمانية الألمانية المشتركة عبر الاتصال المرئي بين مسقط وبرلين، وقد ترأس من  الجانب الألماني ماركو فاندرفيتز وزير الدولة البرلماني بوزارة  الاقتصاد والطاقة. 



كما عقد الوزيران اجتماعا مغلقا تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن مواجهة جائحة كوفيد ١٩ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وسبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في هذا الصدد مؤكديْن على أهمية تكاتف المجتمع الدولي  في سبيل دعم وتعميم الاستفادة لجميع الدول من أجل احتواء الجائحة  والقضاء عليها.


وفي ختام الاجتماع وقع الجانبان على المحضر المشترك لاعمال اللجنة المشتركة  بحضور كافة اعضائها من القطاعين العام والخاص لكلا البلدين. 



وأعرب الجانبان على الحرص المشترك لتوسيع وتنويع المصالح والمنافع  بين البلدين الصديقين نحو آفاق أرحب وفي مختلف مجالات التعاون، مع  إيلاء مزيد من التركيز والمتابعة لتنمية التبادل التجاري والاستثماري. 


كما حدد الجانبان أولويات التعاون المشترك في قطاعات الطاقة المتجددة  والتعليم العالي والتدريب المهني والأبحاث وفي مجالات السياحة والرعاية  الصحية والبيئة والتغيير المناخي ونقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا،  بالإضافة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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