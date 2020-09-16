AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
حسن العمدة
مساء أمس تلقي نجوم الزمالك والجماهير صدمة كبرى برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون دون أى سبب واضح عن الفريق بعدما اجتمع مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة بحضور وكيله ودفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.
ويقدم لكم صدى البلد ردود أفعال نجوم الزمالك الكبار:


أكيد مفاجأة اللي حصل.. بس نادي الزمالك كبير.. وأي حد بيمشي منه اكيد هو الخسران" .

"كارتيرون مكنش بياكل عيش، مفيش صدمة ولا حاجة، قبل كده فيريرا مشي، وباتشيكو عشَّانا ومشَّانا"، مشيرًا إلى أن البديل لابد أن يكون أجنبيًا.

"كارتيرون لم يُظلم في الزمالك ولا صحة لوجود مشادة بين المدرب ومرتضى منصور رئيس النادي الذي لم يظلمه وكان يتعامل معه بشكل مثالي ، كان يعلم جيدًا أنه لم يكن قادرًا على مغادرة مكتب مرتضى منصور سوى بدفع الشرط الجزائي"

"لن أستطيع شكرك على الفترة التى قضيتها معنا لأنك غدرت بالزمالك وقرّرت الرحيل بدون سبب واضح".

" رحيل كارتيرون كان مفاجأة للجميع  ولم أحد يتوقع ذلك في الوقت الحالي وبهذا الشكل " .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارتيرون يسدد 230 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي للزمالك بعد فسخ التعاقد

بعد رحيل كارتيرون .. أبو المعاطي زكي يكشف مفاجأة بشأن عودة فيريرا مرة أخرى للزمالك

رفض زيادة عقده ويخشى خسارة بطولة أفريقيا.. كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك

مقابل 3 ملايين دولار.. كارتيرون يوقع مع التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

مرتضى لم يظلمه.. ميدو: كارتيرون يدرس الرحيل عن الزمالك منذ أسبوعين ولم يكن يمتلك قيمة الشرط الجزائي

شاهد.. اللقاء الأخير بين مرتضى منصور وكارتيرون قبل رحيله بدقائق

ترشيحاتنا

يحتوي على 4 تريليونات قدم مكعب.. إيني الإيطالية تعلن كشف غاز جديدا في مصر

الرئيس السيسي: الطالب هيدخل يمتحن على الكمبيوتر وقبل ما يخرج هيكون عارف نتيجته

شاهد.. أمير مرتضى يكشف كواليس جديدة لـ رحيل كارتيرون المفاجئ عن الزمالك

كلب بيتبول ينهش رأس طفلة ووالدتها تفشل في إنقاذها.. صور

أدعية للأم المتوفاة مكتوبة وكيفية برها بعد وفاتها

بي بي تعلن عن اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل بمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. سوزوكي تطلق سوايس الجديدة موديل 2021.. صور

فكرة مجنونة.. جلسة تصوير لا تُنسى لسيدة وزوجها السابق احتفالًا بالطلاق.. شاهد

نيسان تطرح x-trail موديل 2021.. صور