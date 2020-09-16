قالوا عن رحيل كارتيرون.. كيف تناول أبناء الزمالك صدمة الفرنسي باتريس؟

مساء أمس تلقي نجوم الزمالك والجماهير صدمة كبرى برحيل الفرنسي باتريس كارتيرون دون أى سبب واضح عن الفريق بعدما اجتمع مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة بحضور وكيله ودفع 250 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.
ويقدم لكم صدى البلد ردود أفعال نجوم الزمالك الكبار:
* حازم إمام:
" أكيد مفاجأة اللي حصل.. بس نادي الزمالك كبير.. وأي حد بيمشي منه اكيد هو الخسران" .
* محمد صلاح:
"كارتيرون مكنش بياكل عيش، مفيش صدمة ولا حاجة، قبل كده فيريرا مشي، وباتشيكو عشَّانا ومشَّانا"، مشيرًا إلى أن البديل لابد أن يكون أجنبيًا.
* ميدو:
"كارتيرون لم يُظلم في الزمالك ولا صحة لوجود مشادة بين المدرب ومرتضى منصور رئيس النادي الذي لم يظلمه وكان يتعامل معه بشكل مثالي ، كان يعلم جيدًا أنه لم يكن قادرًا على مغادرة مكتب مرتضى منصور سوى بدفع الشرط الجزائي"
* مرتضي منصور:
"لن أستطيع شكرك على الفترة التى قضيتها معنا لأنك غدرت بالزمالك وقرّرت الرحيل بدون سبب واضح".
* محمد حلمي:
" رحيل كارتيرون كان مفاجأة للجميع ولم أحد يتوقع ذلك في الوقت الحالي وبهذا الشكل " .