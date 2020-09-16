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ثقافة

التوازن بين الثقافة والتكنولوجيا بثقافة الأقصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التوازن بين الثقافة  والتكنولوجيا" وأوضح د. محمود سيد مفهوم كل من توازن التكنولوجيا والثقافة، مظاهر التوازن في الطبيعة، إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا، والعلاقة بين التكنولوجيا والثقافة وكيف سهلت التكنولوجيا الوصول بكثير من نوافذ الثقافة المتعددة.

أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الأشعة الفوق بنفسجية وطبقة الأوزون" وأوضح الباحث الأثري محمود سمير تعريف الأشعة الفوق بنفسجية ولماذا سميت بهذا الأسم وأقسام الأشعة الفوق بنفسجية وأضرارها وتعريف الأوزون وأهمية طبقة الأوزون ووظائفها ودورة طبقة الأوزون في الحفاظ على الأرض وظاهرة ثقب الأوزون واستنزافه والعلاقة بين الأشعة الفوق بنفسجية وطبقة الأوزون، بالإضافة إلى عرض نادى سينما القصر فيلم كرتون ترفيهي لأطفالنا بعنوان "shaun the sheep ".

نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التكافل بين أفراد المجتمع" وتحدث محمد أحمد إبراهيم عن أهمية التكافل بين أفراد المجتمع وقال لابد أن يكون تكافل بين جميع أفراد البشر وتناول أيضا أهمية التكافل بين الأفراد، وأن الإسلام حث علي التكافل وأنه لا فرق بين الأبيض والأسود أو الغني والفقير، بينما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "التنوع والأختلاف " وأوضح سيد صدقى تعريف مفهوم التنوع والأختلاف بعض مظاهر التنوع في الكون وأنواعه والأختلاف سنة كونية وتوضيح أهميته وضرورته لتطور البشرية وبعض فوائد التنوع والأختلاف للشخص والمجتمع المحيط وللعالم.

قام بيت ثقافة الأقالتة بمناقشة كتاب بعنوان "هيا نتثقف" تأليف عبد التواب يوسف وناقشته سلوى جودة وتدور أحداثه حول حكاية القط المثقف وتهدف هذه القصة بأن الثقافة لها دور كبير وتفيده في الحياة، بالإضافة إلى إقامة مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" بإستخدام أدوات الرسم والاسكتش والقلم الرصاص وألوان الخشب للمدرب هشام النحاس.
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