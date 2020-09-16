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حوادث

ضبط 10 أطنان "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 10 أطنان "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة  "انتفاخ ظاهرى- نقاط سوداء" وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن صلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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