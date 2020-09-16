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محافظات

سكرتير عام مساعد البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير يتفقدان خدمات المركز التكنولوجي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تفقد اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد البحر الأحمر واللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الخدمات المركز التكنولوجي.


وذلك لمتابعة سير العمل وتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد السكرتير العام المساعد على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطائهم مهلة لاستيفاء المستندات المطلوبة، مشيرا إلى أن آخر موعد لتلقى الطلبات هو يوم ٣٠ من الشهر الجارى.

 

وأشاد السكرتير المساعد بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى يلتزم بها مقدمى الخدمة والمواطنين، موجها بعدم الدخول للمركز إلا بارتداء الكمامات الواقية والالتزام بالتباعد.

 

يذكر أن رئيس مدينة القصير وجه بتطبيق قوانين الدولة وحسن معاملة المواطنين بكافة الإدارات الداخلية والخارجية بالمدينة.

سكرتير عام مساعد البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير يتفقدان خدمات المركز التكنولوجي
سكرتير عام مساعد البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير يتفقدان خدمات المركز التكنولوجي
سكرتير عام مساعد البحر الأحمر ورئيس مدينة القصير يتفقدان خدمات المركز التكنولوجي
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