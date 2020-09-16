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توك شو

بث مباشر.. نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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آيات أحمد
حرصًا من موقع صدى البلد، نقدم لكم بثًا مباشرا للمؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لإعلان نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ.

وخاض جولة الإعادة  ٥٢ مرشحا على ٢٦ مقعدا في ١٤ محافظة، وهي القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد والمنوفية على مقعدين وكفر الشيخ مقعدين والجيزة مقعد واحد وبني سويف مقعد واحد وأسيوط ثلاثة مقاعد وسوهاج خمسة مقاعد وقنا ثلاثة مقاعد والأقصر مقعدين وأسوان مقعدين ودمياط مقعد واحد وبورسعيد مقعد واحد والإسماعيلية مقعد واحد ومطروح مقعد واحد. 

وكان ذلك بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
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