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حوادث

أسماء الفائزين فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
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رامى المهدي
قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، ان عدد المقيدين بقاعدة الناخبين ما يقرب من 28 مليون ناخب، وان عدد الناخبين الحاضرين 2 مليون.

واعلن نائب رئيس محكمة النقض، عن فوز المرشحين فى الانتخابات بجميع المحافظات كالاتي : في محافظة القليوبية  فقد فاز ابو سرير عفيفي، وفي المنوفية هشام على الحاج على، وفي  كفر الشيخ اشرف شراره، وفي الجيزة عمرو ابراهيم القماطي، و اسيوط  محمد القرشي،  عادل حجازة ، مصطفى عبد المجيد، وفي  سوهاج  محمود عبدالرحيم سديره ، و احمد فوزي .

وفي قنا كل من محمد جمال موسي، و  عبد الفتاح قندل وفي  الاقصر،  محمد عبد العليم، و  محمد عطاله اسماعيل، وفي  اسوان محمد الانور، و في دمياط،  محمد البلشي، و في الاسماعلية رمضان غنيم.

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