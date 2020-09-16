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حوادث

تأجيل ثاني جلسات محاكمة 9 متهمين في قضية داعش لجلسة 11 أكتوبر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:34 م
محكمة
محكمة
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أحمد مهدي
أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، منذ قليل، ثاني جلسات محاكمة 9 متهمين بينهم 6 محبوسين، بتهمة تأسيس والانضمام لجماعة إرهابية تتبع تنظيم "داعش" وتعتنق أفكاره، لجلسة 11 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود.


وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وعماد الدرمللي.


وأفاد أمر الإحالة، بأنّ المتهمين وفي غضون الفترة من 2012 وحتى 2019، داخل مصر، أسسوا وتولوا قيادة في جماعة إرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا جماعة تتبع تنظيم "داعش" تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.


وكشفت التحقيقات أنّهم أمدوا تلك الجماعة، بأموال بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.
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