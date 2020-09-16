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تعليم

تنسيق 2020 .. كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي للإعلام .. الأقسام والأوراق المطلوبة للتقديم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:00 م
المعهد العالي للاعلام
المعهد العالي للاعلام
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قسم التعليم
يتساءل الكثير من طلاب العام الدراسي الجديد 2020/2021 من حملة الشهادات الثانوية العامة والأزهرية عن المعهد العالي للإعلام بمدينة السادس من أكتوبر، من حيث الأقسام ومجالات الدراسة به والأوراق المطلوبة للتقديم والمصروفات الدراسية لكل عام ، ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير الإجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بالمعهد كالآتي :-

 
أقسام المعهد :-
- قسم الصحافة :
ويسعى هذا القسم لتعريف الدارسين بالفنون الصحفية المختلفة نظريا وعمليا ، حيث يتم دراسة مواد (تحرير الخبر الصحفي – تحرير المواد الصحفية – تكنولوجيا الطباعة – الإخراج الصحفي – ترجمة صحفية – تصوير صحفي – مادة صحافة الأطفال – مادة وكالات الأنباء – مادة موضوع خاص في الصحافة – مادة مناهج بحوث الصحافة – مادة مشروع التخرج – مادة تكنولوجيا الطباعة) .


- قسم الإذاعة :
ويقوم هذا القسم بتطوير مهارات الطالب في إعداد الأخبار الإذاعية وانتقاء المواد الإذاعية المناسبة وتحريرها وإخراجها وتقديمها للجمهور بشكل سليم ، ويتم في هذا القسم دراسة مواد (الأخبار والبرامج الإخبارية "راديو" – الأخبار والبرامج الإخبارية "تليفزيون" – الإخراج والإنتاج الإذاعي – الهندسة الإذاعية – المذيع ومقدم البرامج – الدراما الإذاعية – التنسيق والتخطيط – السينيما التسجيلية – برامج الأطفال – مناهج بحوث الإذاعة – موضوع خاص – مشروع التخرج) .


- قسم العلاقات العامة : 
وفي هذا القسم يتم تدريب الطالب على إدارة كافة الأنشطة الإعلانية في المؤسسات المتخصصة وكذلك كيفية تصميم الإعلانات والملصقات وتوظيفها في برامج العلاقات العامة ، ويدرس هذا القسم مواد (إدارة العلاقات العامة والإعلان – إنتاج الإعلان والمواد المطبوعة – التسويق – بحوث الرأي العام – تحرير الرسالة الإعلانية – إنتاج الإعلان الإذاعي – إنتاج الإعلانات المسموعة والمرئية – المراسم وتنظيم المؤتمرات – التسويق الاجتماعي – تخطيط الحملات الإعلامية والإعلانية – العلاقات العامة الداخلية – موضوع خاص – مشروع تخرج) .


ويقبل المعهد حملة الشهادات الثانوية العامة والأزهرية بشعبتيها العلمية – الأدبية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية ، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات يحصل بعدها الخريجون على درجة البكالوريوس في الإعلام وفنون الاتصال .




الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمعهد :- 

- أصل شهادة الثانوية وصورة منها
- بطاقة الترشيح المرشح بها الطالب على المعهد
- أصل شهادة الميلاد وصورة منها
- عدد 8 صور شخصية حديثة
- نموذج 2جند للطلاب الذكور (من مديرية الأمن)
- نموذج 6 جند للطلاب الذكور البالغين 19 عاما 
- صورة بطاقة الطالب + صورة بطاقة ولي الأمر
- إيصال غاز أو كهرباء أو تليفون لإثبات عنوان الطالب
 

جدير بالذكر أن مصروفات المعهد للعام الماضي جاءت كالتالي :-
- الفرقة الأولى 7933 جنيها 
- الفرقة الثانية 7287 جنيها
- الفرقة الثالثة 6978 جنيها 
- الفرقة الرابعة 6695 جنيها
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