برلماني يشيد بإسقاط التموين لمافيا بيع 32 طن قمح للاستهلاك الحيوانى

وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو المجلس الاستشارى لحزب حماة وطن التحية والتقدير للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بعد نجاح مديرية تموين مطروح من ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء للاستهلاك الحيوانى وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة على الاسواق ومنع أى تجاوزات للتلاعب بالسلع المدعمة و بيعها بالسوق السوداء.





وأعلن " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم تأييده للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب خاصة المتاجرة فى سلعة استراتيجية وأساسية مثل القمح مؤكدا ضرورة محاكمة من قاموا بهذا العمل الاجرامى مطالبا بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة اى مافيا تتاجر فى قوت المصريين بصفة عامة وفى سلعة القمح بصفة خاصة.



