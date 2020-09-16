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برلمان

برلماني يشيد بإسقاط التموين لمافيا بيع 32 طن قمح للاستهلاك الحيوانى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:31 م
قمح
قمح
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يوسف سامح
وجه النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو المجلس الاستشارى لحزب حماة وطن التحية والتقدير للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بعد نجاح مديرية تموين مطروح من ضبط 32 طن قمح معبأة لبيعها بالسوق السوداء للاستهلاك الحيوانى وذلك فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة على الاسواق ومنع أى تجاوزات للتلاعب بالسلع  المدعمة و بيعها بالسوق السوداء.

وأعلن " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم تأييده للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بقوت الشعب خاصة المتاجرة فى سلعة استراتيجية وأساسية مثل القمح مؤكدا ضرورة محاكمة من قاموا بهذا العمل الاجرامى مطالبا بتكثيف الحملات الرقابية لمواجهة اى مافيا تتاجر فى قوت المصريين بصفة عامة وفى سلعة القمح بصفة خاصة.

وكان المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح قد اوضح فأن حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث تموين مطروح تمكنت من ضبط حمولة سيارة بأحد الكمائن الأنية بمرسى مطروح معبأة ب32 قمح لبيعها كعلف حيوان بالسوق السوداء مما يخالف القرار 173 لسنة 1994 بحظر حيازة أو استخدام الأقماح المحلية أو المستوردة وتم التحفظ على السيارة الكميات المضبوطة من القمح وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تكثيف الحملات التموينية مع تشديد المراقبة على الأسواق والمحلات لمتابعة سلامة المعروض من السلع للمواطنين مع منع أى صور للاحتكار أو التلاعب فى السلع المدعمة للمواطنين.
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