مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

وأعلن الفرنسي باتريس

المدير الفني للزمالك أمس الرحيل عن النادي دون أي سبب واضح بعدما جدد عقده مع الفريق لموسم مقبل منذ شهرين ، وقام بدفع الشرط الجزائي وقدره 250 ألف دولار وغادر الي فرنسا اليوم.





وعلم صدي البلد ، ان الاسماء المرشحة لنادي الزمالك خلفا للفرنسي كارتيرون، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق أيضا.









ودخل ايضا داخل دائرة المرشحين ، البرتغالي فيريرا ، وأجيري الذي قاد منتخب منتخب مصر الي كأس العالم.



