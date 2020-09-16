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رياضة

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:37 م
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو الحلواني
اقترب أحمد حافظ المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بـ وادى دجلة من مرافقة الفرنسي باتريس كارتيرون فى تدريب التعاون السعودى خلال الفترة المقبلة .

وكان كارتيرون فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإعلان رحيله عن الزمالك رسميا أمس وفسخ تعاقده .

واقترب كارتيرون من تولى تدريب التعاون السعودى خلال الفترة المقبلة بعد أن أشارت الصحف السعودية إلى أن إدارة التعاون السعودى اتفقت على كافة تفاصيل التعاقد مع المدير الفنى الفرنسي كارتيرون .

ويتمتع كارتيرون بعلاقة جيدة مع أحمد حافظ مدرب دجلة "والذي كان يعمل معه مترجما من قبل"، فى ظل العمل معه من قبل خلال تولى تدريب دجلة، وبدأ حافظ يتواصل مع مسئولى دجلة للتحدث معهم بشأن الرحيل للانضمام إلى الجهاز الفنى الجديد بقيادة كارتيرون فى التعاون السعودى.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أمس الرحيل عن النادي دون أي سبب واضح بعدما جدد عقده مع الفريق لموسم مقبل منذ شهرين ، وقام بدفع الشرط الجزائي وقدره 250 ألف دولار وغادر الي فرنسا اليوم.

وعلم صدي البلد ، ان الاسماء المرشحة لنادي الزمالك خلفا للفرنسي كارتيرون، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق أيضا.


ودخل ايضا داخل دائرة المرشحين ، البرتغالي فيريرا ، وأجيري الذي قاد منتخب منتخب مصر الي كأس العالم.

وأخطر  الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في  تدريب الفريق.

 وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.
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