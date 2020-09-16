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أنيسة حسونة: الجماعات الإرهابية يفبركون فيديوهات من أجل نشر الفوضى في مصر

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:51 م
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
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البهي عمرو
قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن الجماعات الإرهابية يظنون أن المصريين نسوا ما قاموا به وفعلوه فى بلدهم خلال عهد الإخوان.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك دول تريد الشر لمصر، مؤكدة أن مصر عندما تتقدم فى أى قطاع نجد بعض الدولة تزيد شرًا لمصر.

ولفتت إلى أن الجميع عليهم أن يقفوا خلف الرئيس، ولا يستمعون لتلك الجماعات المخربة، فـ الجماعات الإرهابية يرغبون أن يشاهدوا بكاء المصريين.

وأشارت إلى أن المواطن المصري لن يسمع لأحد تخريب مصر، وكشفت أن الجميع شاهد ما تم فى مرفق الطرق والنقل  والتعليم والصحة.

وأوضحت أن الجماعات الإرهابية يفبركون فيديوهات من أجل نشر الفوضى والرعب.
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