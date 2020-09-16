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باحث شئون حركات إرهابية: جماعة الإخوان ليس لها علاقة بالدين.. والإسلام بريء منها.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:27 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال محمد كامل الباحث فى شئون الحركات الارهابية، إن جماعة الإخوان المسلمين هم جماعة يدعون أنها إسلامية ولكن الإسلام بريء منها.

وأضاف محمد كامل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن جماعة الإخوان الإرهابية توجه شائعتها واتهامها ونقضها للمسلمين وتقول انها اسلامية ولا تنفذ أي شيء من الإسلام.

وتابع الباحث فى شئون الحركات الارهابية أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ أن نشأت عام 1948 حتي هذا الوقت هدفها الأساسي هو تدمير وتخريب الدولة المصرية فقط.

وأوضح محمد كامل أن لا توجد اي جماعة أو كيان إرهابي يستطيع ان يدمر دولة مهما كان كبيرا وقويا، حتي وان استطاعت ان تدمر لن تكون الدولة المصرية.

وأشار إلى أن منهج جماعة الاخوان المسلمين أختلف فى التسعينات عن فترة الـ 80 ومع تطور الوقت أصبح لديهم ما يسمي بالتجنيد الالكتروني.
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