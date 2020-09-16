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ماهر فرغلي: الإخوان ينفذون أجندة وضعها الأتراك هدفها الخراب والدمار

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:32 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال ماهر فرغلي الباحث فى شئون الجماعات الأصولية، إن الدعوات التى يقوم بها جماعة الإخوان الارهابية بشأن الخروج للتظاهر ما هي إلا دعوات وظيفية لأجندة معينة هم موظفون لتنفيذها فقط.

وأضاف ماهر فرغلي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أن الجماعة الاخوان يقومون بتنفيذ أجندة تم وضعها من قبل الاتراك هدفها الخراب والدمار.

وتابع الباحث فى شئون الجماعات الأصولية أن الجماعة الاخوانية الارهابية يعلمون جيدا ان لديهم عدم القدرة على حشد المواطنين على الخروج فى التظاهرات وفاقد القدرة على ضم كوادر جديدة لهم.

وأوضح ماهر فرغلي أن كل ما يقومون به الجماعة الإرهابية ما هي إلا دعوات وهمية وهذه هي مهمة الخطاب الإعلامي لديهم فى الفترة الأخيرة.
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