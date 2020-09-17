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بين الناس

أهالي قرية كفر الباجور بالمنوفية يناشدون المسئولين رصف الطريق

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد شحاتة المقيم فى قرية كفر الباجور بمركز الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين رصف طريق قرية كفر الباجور المنوفية .

وقال أحمد شحاتة فى رسالته: نعانى من عدم صلاحية وتجهيز الطريق الذى يعرقل المارة من كبار السن"، مطالبًا بإعادة رصف الطريق الرئيسي، خصوصا وأنه لا يوجد سبيل للخروج من القرية إلا من خلاله.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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