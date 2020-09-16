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سمير فرج: مصر خبزت في يوم 350 ألف رغيف للأتراك عام 99 | فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:59 م
اللواء سمير فرج الخبير
اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي
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البهي عمرو
قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن تركيا تعرضت لزلزال كبير فى عام 1999، ورئيس تركيا لتصل بالرئيس حسنى مبارك وقتها وقال له " الحقونا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه على الفور أمر الرئيس حسنى مبارك وقتها بتقديم المساعدات لـ الشعب التركي.

ولفت إلى أن هذا الزلزال تسبب فى وفاة  17128 شخصا وصلت الجرحي  لـ 44 ألفا، وكشف أن مصر قامت بأرسال كل شئ لـ تركيا.

وأشار إلى أن مصر أرسلت دقيقا لـ تركيا، وذلك لعدم وجود خبز للمواطنين، والمصريين كانوا ينتجون  350 ألف رغيف خبز فى اليوم، وبعد ذلك أحب الأتراك العيش المصري.

وأوضح أن مصر قامت بأرسال أدوية لـ تركيا، ولذلك على الجميع أن يعلم أن الشعب التركي يحب مصر.

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