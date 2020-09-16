AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الشتاء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:55 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمشرف العام على ادارة الأزمات  ورؤساء الأحياء ومديري المرور والحماية المدنية  ومديري مديريات الصحة والتموين والطرق والتضامن والري والإسعاف والكهرباء وشركة غاز مصر ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس  حال حدوثها خلال فصل الشتاء .

ووجه المحافظ  جميع رؤساء الاحياء بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها  ، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالاحياء  وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطاروكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع احياء  المحافظة.


كما شدد المحافظ بالمرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها بعد اجراء الصيانة اللازمة لها 

كما اكد المحافظ علي  تشكيل فرق طوارئ وفنية  للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة  حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار .

والتأكد من القدرة الاستيعابية لمحطة محولات الرسوة ، ومتابعة كفاءة محطات  الصرف الصحى بالمحافظة وإقامة مصارف مياة أمطار تستوعب الكميات الغزيرة من الأمطار ، وذلك استعدادا لتساقط الأمطار بغزارة فى موسم الشتاء القادم .
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الشتاء
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الشتاء
محافظ بورسعيد يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الشتاء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار والسيول بمنطقة أبو سمران بمركز بلبيس

مياه القليوبية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة موسم الأمطار

النوات تزداد كل عام.. الإسكندرية تستعد لموسم الشتاء

شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى تستعد لاستقبال فصل الشتاء

محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض صورة لـ المتآمرين والخونة | شاهد

المعارضة التركية تنتفض ضد أردوغان بسبب مصر

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض

عام تقدير المعلم .. 9 مفاجآت ترفع الروح المعنوية لـ معلمي مصر قبل بدء الدراسة

3000 جنيه يوميا.. وزير التعليم يعلن خبرا سارا للمعلمين| فيديو

انتحار ممثلة شابة في ظروف غامضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور