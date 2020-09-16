محافظ بورسعيد يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لمواجهة الشتاء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا لمناقشة استعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمشرف العام على ادارة الأزمات ورؤساء الأحياء ومديري المرور والحماية المدنية ومديري مديريات الصحة والتموين والطرق والتضامن والري والإسعاف والكهرباء وشركة غاز مصر ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.





وخلال الاجتماع تم استعراض خطة المحافظة بشأن الاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة وتقلبات الطقس حال حدوثها خلال فصل الشتاء .





ووجه المحافظ جميع رؤساء الاحياء بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها ، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالاحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة للعمل أثناء الأمطاروكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع احياء المحافظة.









كما شدد المحافظ بالمرور على جميع أكشاك وحجرات المحولات للتأكد من إحكام غلقها بعد اجراء الصيانة اللازمة لها





كما اكد المحافظ علي تشكيل فرق طوارئ وفنية للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة حتى تستوعب شبكات الصرف مياه الأمطار .



