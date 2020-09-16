AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي علاء توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها.. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:39 م
انجي علاء
انجي علاء
Advertisements
مصطفى كرم
وجهت السينارست إنجي علاء رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وكتبت انجي علاء قائلة: "‏في رحلة الحياة بعض الناس يتعبون في البحث عن الراحة، ويشقون في الوصول إلى السعادة، ويرهقون في جمع الأموال، والوقت يمضي فيحيون ويموتون دون أن يعيشوا الحياة ‎#إنجي_علاء".

وشاركت انجي علاء بمسلسل النهاية الذي عرض في الموسم الرمضاني 202‪0 

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي تصميم ملابس انجي علاء .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فك لغز فيلم العفاريت .. إنجي علاء تعلق: ‏الحمد لله إني عشت لحد ماعرفت

إنجي علاء: نسألك يا الله أن تروي قلوبنا فرحاً وأن تروي أرواحنا بالسكينة

ما ضافت إلا ما فرجت.. ياسمين علي توجه رسالة محفزة لمتابعيها.. شاهد

بالأبيض.. زوجة يوسف الشريف تتألق في أحدث جلسة تصوير على البحر

ناهد السباعي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

بفستان أبيض.. إنجى علاء تستعرض جمالها على شاطئ البحر

ترشيحاتنا

سنتين كتير.. الرئيس السيسي يزف بشرى سارة لـ خريجي الجامعات

ابنة فاتن الحلو بعد أزمتها المرضية: أرجو من جمهور ماما الدعاء لها

مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

لغز على تيك توك| هل تستطيع إيجاد الفرق بين أم أربعينية وابنتها؟ شاهد

ميسي يقود برشلونة للفوز على جيرونا وديًا بثلاثية.. فيديو

مدرب تونسي عن رحيل كارتيرون: الخسارة ستكون مدوية حال توقيعه للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير الأطباء من موجة ثانية لفيروس كورونا.. أفضل الطرق الطبيعية لتعزيز المناعة

على البحر.. إيمي طلعت زكريا بإطلالة تخطف الأنظار

أسد الصحراء قاهر الطليان .. تفاصيل لحظة إعدام عمر المختار.. صور