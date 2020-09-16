إنجي علاء توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها.. شاهد

وجهت السينارست إنجي علاء رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتبت انجي علاء قائلة: "في رحلة الحياة بعض الناس يتعبون في البحث عن الراحة، ويشقون في الوصول إلى السعادة، ويرهقون في جمع الأموال، والوقت يمضي فيحيون ويموتون دون أن يعيشوا الحياة #إنجي_علاء".
وشاركت انجي علاء بمسلسل النهاية الذي عرض في الموسم الرمضاني 2020
وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي تصميم ملابس انجي علاء .