للعودة بأمان.. بريطانيا تفرض 5 إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

يرحب الآلاف الأشخاص في بريطانيا بقرارات العودة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع زملائهم، ولكي يعودوا يجب على صاحب العمل اتخاذ الترتيبات اللازمة التي تحقق السلامة والأمان للجميع.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية حددت الحكومة خمس إجراءات جديدة يجب على جميع الشركات اتباعها، وهي قرارت شاملة لجميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهذه الإجراءات تشمل:
1. تقييم مخاطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19): فيجب التأكد قبل استئناف العمل من سلامة المكان من خلال: إجراء تقييم للمخاطر بما يتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة والبيئة، ومشاركة نتائج تقييمها مع القوى العاملة وعلى موقع الويب الخاص بالشخص أو المؤسسة.
2. تطوير إجراءات التعقيم: من خلال تشجيع الناس على اتباع الإرشادات الخاصة بغسل اليدين والنظافة، وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بانتظام بشكل متكرر، ووضع إرشادات واضحة لاستخدام وتنظيف المراحيض، وتوفير المعقم مرافق تجفيف الأيدي - إما مناشف ورقية أو مجففات كهربائية-.
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3. توفير فرص لاستكمال العمل من المنزل: من خلال مناقشة ترتيبات عمل أشخاص من البيت، والتأكد من أن لديهم المعدات المناسبة، والتي تضمن الوصول عن بعد لأنظمة العمل، إضافة إلى توفير جميع الاتصالات اللازمة، والعناية بصحتهم الجسدية والعقلية، والحفاظ على مسافة 2 متر بين الأشخاص وبعضهم البعض.
4. الحفاظ على ترك مسافة 2 متر بين الأشخاص: من خلال وضع لافتات لتذكير العمال والزوار بإرشادات التباعد الاجتماعي، واستخدام شريط لاصق أو طلاء أرضي لتحديد مناطق الوقوف الصحيحة، وترتيب حركة المرور في اتجاه واحد إلى مكان العمل إذا أمكن ذلك.
5. إدارة مخاطر انتقال الفيروس: فيجب تفعيل إجراءات عميلة لإدارة المخاطر عند عدم الفصل بين الأشخاص مسافة مترين؛ لاستمرار العمل، والحفاظ على النشاط المتضمن في أقصر وقت ممكن، من خلال استخدام الشاشات أو الحواجز لفصل الناس عن بعضهم البعض، وتحديد أوقات وصول ومغادرة ، وتقليل عدد الأشخاص الذين يتواصل معهم كل مسؤول باستخدام "فرق ثابتة أو شراكة".