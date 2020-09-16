للعودة بأمان.. بريطانيا تفرض 5 إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا

مشاركة نتائج تقييمها مع القوى العاملة وعلى موقع الويب الخاص بالشخص أو المؤسسة.

إجراء تقييم للمخاطر بما يتماشى مع إرشادات الصحة والسلامة والبيئة، و

فيجب التأكد قبل استئناف العمل من سلامة المكان من خلال:

توفير المعقم مرافق تجفيف الأيدي - إما مناشف ورقية أو مجففات كهربائية-.

وضع إرشادات واضحة لاستخدام وتنظيف المراحيض، و

وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بانتظام بشكل متكرر، و

تشجيع الناس على اتباع الإرشادات الخاصة بغسل اليدين والنظافة،

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مناقشة ترتيبات عمل أشخاص من البيت، و

التأكد من أن لديهم المعدات المناسبة، والتي تضمن الوصول عن بعد لأنظمة العمل، إضافة إلى

توفير جميع الاتصالات اللازمة، و

العناية بصحتهم الجسدية والعقلية، و

الحفاظ على مسافة 2 متر بين الأشخاص وبعضهم البعض.