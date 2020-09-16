لغز على تيك توك| هل تستطيع إيجاد الفرق بين أم أربعينية وابنتها؟ شاهد

"العمر مجرد رقم" تحققت هذه المقولة في مقطع فيديو قصير جمع بين أم اربعينية وابنتها وهما ترقصان على أنغام أغنية، نشرا الفيديو على موقع "تيك توك" ليتفاجأ كل من شاهد الفيديو بعدم القدرة على معرفة الأم من الابنة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جمع مقطع الفيديو بين الأم الأمريكية ستايسي سميث (41 عاما) والابنة ماديسون (16 عاما)، وظهرتا معا ترقصان وحصد مقطع الفيديو أكثر من مليون مشاهدة في وقت قليل.





ولم يستطع كل من شاهد الفيديو التفرقة بين عمر الأم والابنة، وقالوا في الغالب هما توءم، وفي أحد المقاطع الذي حصد نسبة مشاهدات أكبر من مليون مشاهدة، ظهرت الأم وابنتها ترتديان ملابس متطابقة وترقصان أمام الكاميرا، وأصيب المتابعون بالدهشة للشبه الشديد بينهما وعدم ظهور أي منهما بتجاعيد في وجهها.





وتستغل الأم الشبه بينهما في تصوير مقاطع فيديو مع ابنتها وغالبا ما تتحدى بها متابعيها للتفرقة بينهما، وتتعمدان الظهور معا بملابس متطابقة والحفاظ على إطلالة متشابهة أيضا نفس لون البشرة والماكياج ولون الشعر الذهبي.