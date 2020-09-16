شهادات عالمية.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الدراسة بجامعة مصر المعلوماتية |شاهد





وأشار "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن الدراسة بالجامعة ستكون بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة سواء في أوروبا أو أمريكا أو الشرق، معقبا: بالفعل قمنا بتفعيل أول تعاقد مع جامعة "بوردو" الأمريكية، حيث تعد جامعة "بوردو" من أهم 10 جامعات على مستوى العالم.





وأضاف وزير الاتصالات، أن نظام الدراسة سيكون بالشهادة المزدوجة ما بين جامعة مصر المعلوماتية وجامعة "بوردو"، مشددا على أن الطالب سيحصل على درجة الماجستير من جامعة مصر المعلوماتية ومن جامعة "بوردو".





وأكمل: تكلفة الحصول على الماجستير ستكون أقل بكثير من المتعارف عليه، مشيرا إلى أن الطالب سيدرس لمدة 3 سنوات في مصر وآخر سنة سيتوجه إلى أمريكا ليدرس بجامعة "بوردو"، وذلك من أجل اكتساب خبرة الدراسة والعمل من هناك.



قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا: الجامعة ستفتح أبوابها في عام 2022/2021.