AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شهادات عالمية.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الدراسة بجامعة مصر المعلوماتية |شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:43 م
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Advertisements
اسراء صبري
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مضيفا: الجامعة ستفتح أبوابها في عام 2022/2021.


وأشار "طلعت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن الدراسة بالجامعة ستكون بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة سواء في أوروبا أو أمريكا أو الشرق، معقبا: بالفعل قمنا بتفعيل أول تعاقد مع جامعة "بوردو" الأمريكية، حيث تعد جامعة "بوردو" من أهم 10 جامعات على مستوى العالم.


وأضاف وزير الاتصالات، أن نظام الدراسة سيكون بالشهادة المزدوجة ما بين جامعة مصر المعلوماتية وجامعة "بوردو"، مشددا على أن الطالب سيحصل على درجة الماجستير من جامعة مصر المعلوماتية ومن جامعة "بوردو".


وأكمل: تكلفة الحصول على الماجستير ستكون أقل بكثير من المتعارف عليه، مشيرا إلى أن الطالب سيدرس لمدة 3 سنوات في مصر وآخر سنة سيتوجه إلى أمريكا ليدرس بجامعة "بوردو"، وذلك من أجل اكتساب خبرة الدراسة والعمل من هناك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون لإنشاء مركز للإبداع وريادة الأعمال بجامعة القاهرة

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقيتين بين جامعتى مصر للمعلوماتية وبيردو الأمريكية

رئيس تعليم البرلمان يشيد بتوجيه الرئيس بإطلاق جامعة مصر المعلوماتية

هندسة وحاسب آلى وفنون رقمية.. السيسي يوجه بإطلاق جامعة مصر المعلوماتية..نواب: مصر بها ثروة عقارية تحتاج إلى دراسة وحصر.. والرئيس ساهم فى تحقيق طفرة فى مجال الرقمنة

ركز في المستقبل.. الاتصالات تكشف مميزات جامعة مصر المعلوماتية

الاتصالات: بدء الدراسة بجامعة مصر المعلوماتية فى 2021/2022.. فيديو

ترشيحاتنا

في يوم ميلاد ذكرى.. توفيت في هذا العمر وهذا عدد زيجاتها

نشأت الديهي يعلن عن بشرى سارة للمرأة العاملة | شاهد

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

بعد قرار دخول الامتحان 3 مرات.. التأثير النفسي المتوقع على أسر وطلاب الثانوية العامة

بسبب ترويع ابنتهما.. التحقيق مع اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب

التموين: ضم 6 ملايين مولود إلى منظومة الدعم في قاعدة البيانات الجديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أسود.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة

بعد قرار دخول الامتحان 3 مرات.. التأثير النفسي المتوقع على أسر وطلاب الثانوية العامة

كوت لامع.. هند صبرى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير