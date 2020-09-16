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شهادات مزدوجة دولية.. وزير الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية تبدأ في العام الدراسي 2021 -2022

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:55 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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هاني حسين
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك حلما نسعى إلى تحقيقه  وهو مصر الرقمية وقد نصل له قبل 2030، وهو مشروع الدولة المصرية بأكملها .
 

وأضاف عمرو طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :"  اتضح اليوم أن مصر الرقمية ليست خدمات حكومية فقط وظهر جليا  أهمية العمل عن طريق وسائل الاتصالات باستخدام تكنولوجيا المعلومات".


وتابع:" عرضت 3 مبادرات لوزارة الاتصالات لمساعدة شرائح مختلفة من الشباب على الالتحاق بفرص عمل في مصر او خارجها من خلال التدريب ورفع مستوى الكفاءة وتحدثنا عن مبادرة مستقبلنا رقمي ونستهدف تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرا للحصول على عمل على منصات العمل الحر عبر شبكات الانترنت ".


وأكمل عمرو طلعت:"  عرضنا نماذج رائعة لشباب يكسب أموالا من خلال العمل على تلك المنصات "،مضيفا:" الدراسة مجانية ومتاحة لكل المستويات  بداية من المبتدئين وحتى المحترفين"".


 ولفت  طلعت:" جامعة مصر المعلوماتية هي أول جامعة متخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط في الاتصالات وتبدأ  العمل في العام الدراسي 2021 / 2022 ويتم تشييدها  في مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، والخريجون  يحصلون على شهادة مزدوجة من مصر من الجامعات الدولية المرموقة التي نعقد معها اتفاقيات شراكة ".


وأكمل:"  مبادرة ثالثة  تستهدف شريحة المتفوقين خريجي هندسة الحاسبات للحصول على ماجستير من إحدى الجامعات الدولية المرموقة في برنامج تدريبي مكثف لمدة عام".
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