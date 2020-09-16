تدريب 100 ألف شاب.. الاتصالات: مبادرة بناة مصر الرقمية تستهدف خريجي الحاسبات والمعلومات.. فيديو





وتابع "طلعت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المبادرة تستهدف الخريجين الشباب الذين يرغبون في استكمال دراستهم واكتساب خبرة عملية في نفس الوقت، معقبا: المبادرة ستكون بالشراكة مع جامعات عالمية.





وأكمل وزير الاتصالات: سيتم الإعلان عن الجامعات فور التعاقد معهم، معقبا: سيتم منح الطلاب شهادة الماجستير بعد عام من الدراسة في المبادرة.





وأضاف أنه بجانب الدراسة سيكون هناك تدريب عملي مع كبرى شركات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات العالمية المتواجده في مصر، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذا سيكون هناك برنامج مكثف مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال بناء المهارات القيادية.





وأوضح أن المبادرة تستهدف تدريب 100 ألف شاب خلال العام والنصف الأول من المبادرة، من أجل تطويرهم.

كشف المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مبادرة بناة مصر الرقمية، التى تستهدف شريحة أخرى من المجتمع وهم خريجو كليات هندسة الحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب.