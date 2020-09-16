تشمل 45 طريقا بأطوال 57 كيلو.. محافظ بني سويف: خطة رصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق تتكلف 124 مليون جنيه

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل الموقف التنفيذي لنشاط الرصف في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020/2021 .





وتتضمن تفاصيل الخطة أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين في النقل والانتقال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الحيوية.





وأشار المحافظ إلى أن خطة العام المالي الحالي2020/2021 تستهدف أعمال رصف وإعادة رصف وتأهيل ورفع كفاءة 45 طريقًا بأطوال 57 كيلو و500متراُ ، بالإضافة إلى 28 شارعًا بأطوال 9 كيلو متر تقريبا ، بإجمالي أطوال 66 كيلو و300 متر لعدد 75 طريق وشارع ، وذلك باعتماد إجمالي 124 مليون جنيه منها 114 مليون اعتماد الخطة و10 ملايين جنيه لأعمال التعويضات ورد الشئ لأصله.





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وشدد المحافظ على ضرورة الإنتهاء من الخطة في التوقيتات المحددة مسبقا،ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف ،وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، .





وأشار إلى أن تكليفات القيادة السياسية للحكومة تركز على أهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة.





من جهته قال المهندس ناصر فراج إن الخطة الاستثمارية الخاصة بالرصف للعام المالي الحالي 2020/2021 تم زيادة مخصصاتها عن خطة العام الماضي 2019/2020 ، مشيرا إلى أنه تم طرح الأعمال والإعلان عنها في الجرائد الرسمية نهاية أغسطس الماضي ثم تلتها أعمال الفتح الفني منتصف الشهر الجاري ، فيما يجري حاليا إنهاء أعمال البت والإسناد للمقاولين والتي من المتوقع الانتهاء منها منتصف أكتوبر القادم ، على أن يتم الإسناد للمقاولين والبدء في أعمال الرصف بنهاية أكتوبر 2020.





كما أشار مدير الطرق إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالاستجابة لمطالب المواطنين برصف ورفع كفاءة الطرق أو الشوارع ببعض المناطق، أُدرج بخطة العام الماضى رصف طريق المقابر بالعلالمة من الطريق الدائري بطول 400 متر وبتكلفة 700 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصف سوق ترعة البوصة باعتماد 680 ألف جنيه تقريبًا، حيث تتم حاليا أعمال الرصف تمهيدا لنقل السوق، وفتح الشارع لتيسير الحركة المرورية للمركبات والمشاة، وذلك بخلاف التوسعات التي تمت أمام مساكن الطيارين بطريق الكورنيش ضمن خطة إضافية للرصف خارج الخطة الاستثمارية ، حيث تمت أعمال التوسعة وإنشاء سور بديل ضمن خطة تطوير منطقة وطريق الكورنيش.