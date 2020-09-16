الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 18 بـ 737

شهدت أسعار الذهب خلال حتام تعاملات اليوم، الأربعاء 16 سبتمبر 2020، ارتفاعا جديدا بواقع 5 جنيهات لكل جرام حسب الأعيرة المختلفة، وذلك بحسب آخر تحديث لشعبة المصوغات الذهبية.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة عند 980 جنيهًا، بعد أن كان 977 جنيها فقط، فيما سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 860 جنيهًا.
ووصل جرام الذهب عيار 18 نحو 737 جنيها بعد أن كان مسجلا 733 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6872 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 1963 دولارا للأوقية، بارتفاع 11 دولارا.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.