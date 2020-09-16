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رياضة

اللاعبون بدون رواتب.. أزمة مالية تواجه الرجاء قبل مواجهة الزمالك

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد موقع "هسبورت" المغربي أن إدارة نادي الرجاء الرياضي تعيش أزمة مالية خلال الفترة الحالية، بعد منع حضور الجماهير بالمدرجات خلال مباريات الدوري الاحترافي، بسبب تفشي وباء "كورونا" المستجد.

وحسب مصادر  فإن جواد زيات رئيس نادي الرجاء، اجتمع باللاعبين قبل توجههم الاثنين إلى فندق الإقامة لمواصلة الحجر الصحي، ووعدهم بصرف مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة النادي في أقرب الآجال، مشددا على أن المكتب المسير يقوم بمجهودات كبيرة من أجل توفير موارد مالية لصرف مستحقاتهم.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة النادي الزمالك بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم ١٨ أكتوبر المقبل بالمغرب على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه.
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