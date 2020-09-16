اللاعبون بدون رواتب.. أزمة مالية تواجه الرجاء قبل مواجهة الزمالك

أكد موقع "هسبورت" المغربي أن إدارة نادي الرجاء الرياضي تعيش أزمة مالية خلال الفترة الحالية، بعد منع حضور الجماهير بالمدرجات خلال مباريات الدوري الاحترافي، بسبب تفشي وباء "كورونا" المستجد.





وحسب مصادر فإن جواد زيات رئيس نادي الرجاء، اجتمع باللاعبين قبل توجههم الاثنين إلى فندق الإقامة لمواصلة الحجر الصحي، ووعدهم بصرف مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة النادي في أقرب الآجال، مشددا على أن المكتب المسير يقوم بمجهودات كبيرة من أجل توفير موارد مالية لصرف مستحقاتهم.