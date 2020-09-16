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محافظات

الكشف الطبي على 367 راغبا للترشح لانتخابات مجلس النواب في الدقهلية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:45 م
صحة الدقهلية
صحة الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن اجراء الكشف الطبى على ٥٧ من راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم اليوم الاربعاء فى سادس ايام الكشف على راغبى الترشح لإنتخابات مجلس النواب والتى سيبدأ التقديم لها من غدا الموافق ١٧ سبتمبر حتى ٢٦ سبتمبر.

وأضاف " مكى "ان عدد الذين اجروا الكشف حتى اليوم خلال ٦ أيام ٣٦٧ من راغبى الترشح مشيرا الى ان الكشف الطبي يبدأ يوميا من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعه مساءًا وذلك بمستشفى المنصوره الدولى والسنبلاوين و⁩دكرنس العام وبلقاس وميت غمر المركزى بالاضافه للمجلس الطبى العام بالمنصورة.

وأشار وكيل الوزارة إلى انه يجب على الراغب في اجراء الكشف الطبى بحوزته بطاقة الرقم القومى ساريه مع صوره لها حيث يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصوره وعدد 6 صور شخصيه الخلفيه بيضاء 4×6 بالاضافه الى دخول الراغب فى الترشح على الموقع الذى تم الإعلان عنه وهو http://elections.mohp.gov.eg وتسجيل البيانات الخاصه بالمرشح واحضار الوصل الدال على التسجيل.

وشدد " مكى " على قيام إدارة المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على ان يكون الاماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن اماكن العزل بالمستشفى.

كما أعلن وكيل الوزارة بان الكشف عباره عن كشف عن الصحه العامه بالاضافه لكشف نفسي وتحاليل وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصوره مضيفا انه على الراغب فى الكشف الطبى احضار فيزا و التى سيتم السحب منها لرسوم الكشف وهى مبلغ 2850 جنيه و اذا لم يكن هناك فيزا سيتم الدفع بالخزينه مع 5% عموله بقيمةة 142.5 جنيه على مبلغ الكشف .
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