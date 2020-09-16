الشعب الجمهوري: الانتخابات البرلمانية ستكون من أشرس المعارك الانتخابية.. فيديو

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يتوقع أن يكون عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية هذا العام كبير جدا، معقبا: لن يكون هناك دائرة يقل بها عدد المرشحين عن 20، مشدد على أن الإقبال على الانتخابات هذا العام غير مسبوق.



وتابع خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" : أتوقع أن الانتخابات هذا العام ستكون من أشرس المعارك الانتخابية، معقبا: سيكون هناك مفاجآت خلال الانتخابات البرلمانية.



وأكمل: نسبة المشاركة الأكبر لمجلس الشيوخ كانت 8%..ولكن هذا العام وصلت نسبة المشاركة إلى 14 %، مما يمثل إنجاز لمجلس الشيوخ.



وأردف: أتوقع ان يكون الحد الإدنى للمشاركة في مجلس النواب يترواح بين 36% إلى 46%

وشدد على أن حزب الشعب الجمهوري لا يستهدف نواب أصحاب شعبية ولكنه يستهدف أشخاصا أصحاب أفكار قريبة من الحزب.

