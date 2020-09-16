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محافظات

في إستاد المنصورة.. شاهد نهائي تصفيات أولمبياد الطفل المصري على مستوى محافظة الدقهلية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:22 م
اولمبياد الطفل المصري
اولمبياد الطفل المصري
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همت الحسينى
اختتمت اليوم الأربعاء باستاد المنصورة الرياضي فعاليات التصفيات النهائية لمشروع اولمبياد الطفل المصري علي مستوي محافظة الدقهلية لتأهيل الفرق الفائزة للصعود للاشتراك علي مستوي الجمهورية في العاب  (خماسي كره قدم - كره الطائره- كره سله -تنس طاوله- العاب قوى- كاراتيه).

فيما جاء ذلك في اطار استكمال فعاليات مشروع اولمبياد الطفل المصري التي تنظمه وزارة الشباب والرياضة وتقوم بتنفيذه إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعلاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب.

فيما أجريت التصفيات النهائية في لعبه كرة القدم الخماسية بنين باستاد المنصورة الرياضي بين فريق الرياض التابع لإدارة منية النصر وبين فريق منية مجاهد التابع لإدارة دكرنس وقد فاز فريق الرياض بنتيجة 2/0  وقام بالتحكيم لمباريات اليوم كابتن على سعفان وكابتن محمد الضبع.

كما تأهل فريق كرة القدم بنات مركز شباب أبوسيد أحمد بشربين للنهائي اما لعبة كرة السلة فازت فرق سلة الإستاد بنين وبنات  اما الفائز في الكرة الطائرة فريق الإستاد بنات وفوز الإستاد بنين في كرة اليد  والعاب القوي في ١٠٠ متر فاز يوسف علي محمد وشهد كامل السيد  أول دقهلية أما الوثب الطويل فاز عبدالرحمن مصطفي إدارة السنبلاوين سما أحمد إبراهيم الإستاد  ودفع الجُلة فاز مينا وجية لطفي الإستاد وهناء إسماعيل إسماعيل  ولعبة تنس الطاولة فردي بنين فاز فريق الإستاد ادهم صلاح أنور  وفردي بنات عبير وائل خشبه اما تنس طاولة زوجي بنين استاد المنصورة  فاز كلا من أحمد إبراهيم الذكي  وعبدالرحمن محمود محمد  وزوجي بنات فازت سلوي ضياء  وجني أشرف شحاته  ولعبة الكرة الطائرة فوز فريق استاد المنصورة  ورياضة الكاراتية  اول الدقهلية  مواليد ٢٠٠٦ فوز عبدالرحمن محمد منصور (بني 1) إدارة السنبلاوين  ونور الدين إبراهيم (حزام إسود)  البجلات وجيهان السيد يوسف (حزام إسود)  ومواليد ٢٠٠٧ احمد فتحي الجميل (بني1) إدارة شباب طلخا (كفور العرب)  ودعاء وائل شعبان(بني 1) إدارة دكرنس (منية مجاهد)  احمد صابر المتولي (بني 2) السنبلاوين  وجني أحمد بركات (حزام إسود) السنبلاوين  ومواليد ٢٠٠٨ عادل محمد عادل (بني 1) دكرنس  وجميل إبراهيم عبدالسيد( بني 2) منية النصر (ميت عاصي)  وجنة مصطفي محمد (بني 1). إدارة شباب (طلخا كفور العرب) .

فيما تم تعقيم جميع صالات الألعاب باستاد المنصورة الرياضي قبل بدء التصفيات واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وجاء ذلك تحت إشراف وحضور  علاء الشربيني وكيل الوزاره والدكتور طارق باشا وكيل المديريه للشباب حيث قاموا بتكريم جميع الفرق والطلائع الذي فازت بالمراكز الاولى في التصفيات وتأهلت للصعود والمشاركة في التصفيات علي مستوي الجمهورية مع فرق وطلائع باقي محافظات الجمهوريةالفائزة بالمراكز الاولى وكان ذلك تحت إشراف  محمد رمضان مدير عام الرياضة بالدقهلية ومحمد قناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية و محمد سلامه مدير إدارة البرامج والمتابعة والاستاذ فهيم بهلول وكيل إدارة الطلائع و مصطفى كمال الدين كبير الاخصائيين بإدارة الطلائع وجميع الاخصائيين بالادارة العامة للرياضة وإدارة الطلائع بالمديرية.
في إستاد المنصورة.. شاهد نهائي تصفيات أولمبياد الطفل المصري على مستوى محافظة الدقهلية
في إستاد المنصورة.. شاهد نهائي تصفيات أولمبياد الطفل المصري على مستوى محافظة الدقهلية
في إستاد المنصورة.. شاهد نهائي تصفيات أولمبياد الطفل المصري على مستوى محافظة الدقهلية
في إستاد المنصورة.. شاهد نهائي تصفيات أولمبياد الطفل المصري على مستوى محافظة الدقهلية
في إستاد المنصورة.. شاهد نهائي تصفيات أولمبياد الطفل المصري على مستوى محافظة الدقهلية
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