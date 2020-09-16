صورة فاضحة لـ تميم على الهواء.. وتعامل أخلاقي من أحمد موسى|شاهد

قال الإعلامى أحمد موسى، إن قطر أكبر دولة بها فساد، موضحًا أن جميع المسئولين فى قطر لصوص.





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن ناصر الخليفي فضح قطر بأنهم حصلوا على تنظيم البطولات بالفساد والرشاوي.





ولفت أحمد موسى إلى أنه يجب أن تقوم قناة الجزيرة بإعداد تقرير عن الفساد فى قطر.





وأشار أحمد موسى إلى أن المسئولين فى قطر يأكلون الشعب القطر اشياء فاسدة، وطالب موسى القنوات الإرهابية بالابتعاد عن مصر.





وأوضح أحمد موسى أن قطر تعيش على منظومة فساد يتحكم فيها حمد بن جاسم، وانفعل موسى على الهواء قائلا : منكم لله.. واتكلموا عن الفساد فى قطر".





وتابع موسى: " مفيش كبير فى قطر بس ممكن نفضحكم .. موضحًا لازم تلك الجماعات الإرهابية ان تتلتزم المهنية.





وكشف موسى: " البلد فى قطر مفتوحة على البحري، وفي أثناء حديثه عن تميم تم عرض صورة فاضحة لتميم وطالب موسى بإزالة الصورة .. قائلا: لن ننزلق لتلك الأشياء".



