أحمد موسى ينفعل على الهواء: اللي هيقرب هندفنه| فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن قناة الجزيرة الإرهابية تخدّم على أمن إسرائيل ، موضحًا أن قناة الجزيرة الإرهابية تستضيف ، مؤكدًا أن تلك القناة تستضيف الاسرائيليين من 96. الإسرائيليين





وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن "مصر أقوى من أى شخص، ومن يقترب من مصر سيحصل على ما يغضبه، اقسم بالله هندفنه، اللي يفكر يقرب هندفنه هو كمان".





ولفت أحمد موسى إلى أن قناة الجزيرة الإرهابية تسعى لتخريب وتدمير الدول العربية، وتقوم بالتطبيل لـ المخربين، وانفعل موسى " هى القنوات الإرهابية دي بتستضيف الإسرائيليين ليه".





وأشار أحمد موسى إلى أن مصر دولة سلام وتحمى ثروتها من الأعداء، وأكد أن مصر لا تهاجم أحدا لكن هناك بعض الدول تهاجم مصر وتسعى طول الوقت لنشر الجرائم الإرهابية.