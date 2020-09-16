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فن

شائعة زواجها الخامس.. أنغام وموسيقارها الخاص حب أم صداقة؟

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 10:38 م
أنغام وهاني فراحات
أنغام وهاني فراحات
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سعيد فراج
تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من تداول أخبار حول زواجهًا من الموسيقار هاني فرحات، الذي يحيي كل حفلاتها الغنائية في السنوات الأخيرة. 

بداية شائعة زواج أنغام

جاءت البداية، بعد الساعات الأولى من طرح كليب أنغام الجديد الذي يحمل اسم «بحبك وبرتحلك»، إذ تفاعل عدد كبير من جمهورها ومحبيها، مع الكليب، بعد دقائق قليلة من طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 


واللافت في الأمر أن أنغام، ظهرت في أحد مشاهد الكليب وهي ترتدي دبلة في يدها اليمنى، ما يثير الجدل حول استعدادها للزواج للمرة الخامسة، لاسيما، وأن كلمات أغنيتها الجديدة مفعمة بالرومانسية، فتظهر في الكليب بأنها فتاة غارقة في الحب والأشتياق إلى حبيبها. 


رد أنغام 

علقت الفنانة أنغام، على حالة الجدل التي سادت السوشيال ميديا، بعد طرح أحدث كليباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، وذلك بعدما تكهن عدد من النشطاء بأنها وجهت كلمات الأغنية لحب جديد في حياتها. 


وردت أنغام على هذا الجدل بتصريح لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنها تتجاهل هذه الأقاويل لأنها مستفزة جدًا لها، لتنفي بذلك استعدادها للزواج للمرة الخامسة. 


أنغام وهاني فرحات 

بعد أيام من تداول شائعات زواج أنغام للمرة الخامسة، فسر البعض أنها تستعد للزواج من هاني فرحات، لاسيما وأن علاقة قوية تربطهما، ويقود الأخير فرقتها الموسيقية في كل حفلاتها الأخيرة، ما جعلها تعلق على هذه الاخبار المتداولة. 


وغردت " انغام " من خلال حسابها الشخصي تويتر : "  الأخبار المتداولة عني غير صحيحه رجاء  للمواقع  (المحترمه)عدم نشر اخبار عني وعن حياتي قبل مراجعة مكتبي الإعلامي للتأكد من صحة الخبر  #انغام " . 


زيجات أنغام 

وسبق لـ أنغام، الزواج 4 مرات، كان آخرها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، التي أنفصلت عنه قبل عدة أشهر، وتزوجت في المرة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف واستمرت هذه الزيجة 5 سنوات وأثمرت عن إنجاب ابنها عمر، ثم انفصلت عنه.


وتزوجت أنغام، عام 2004 من الموزع الموسيقي فهد، واستمرت هذه الزيجة ثلاث سنوات وأنجبت منه ابنها الثاني عمر، وانتهت بالخلع، أما الزيجة الثالثة في حياة أنغام كانت من أحمد عز، وكانت زيجة سرية واستمرت لمدة عام واحد فقط.

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