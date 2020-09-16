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أخبار العالم

هل يخرج من سباق الرئاسة؟.. الكونجرس يوافق على عودة التحقيق بفضيحة نجل بايدن

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:33 م
صدى البلد
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صدى البلد
صوتت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الأربعاء، على مذكرات استدعاء لعدد من المسؤولين مثل أندرو مكابي نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق وبروس أور نائب المدعي العام السابق.

وبحسب قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، يأتى الاستدعاء كجزء من تحقيق اللجنة في قضية شركة بوريزما الأوكرانية للنفط والغاز التي شغل منصب مجلس إدارتها هانتر بايدن نجل المرشح الرئاسى جو بايدن.

ووجه الحزب الديمقراطي اتهام لرئيس اللجنة رون جونسون بعرض نظريات لا أساس لها من الصحة غرضها تشويه صورة جو بايدن قبل انتخابات الرئاسة الأميركية.

ويشارك فى التحقيق رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ  تشاك جراسلي لكشف دور هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة بوريزما وجهود مكافحة الفساد في أوكرانيا خلال الفترة التي كان فيها والده نائب للرئيس ترامب.

وبحسب قناة "أى بى سى" الأمريكية أفاد الخبراء بأنه لم يتم العثور على أي دليل لارتكاب جو بايدن أو هانتر مخالفات يعاقب عليها القانون.

ويضم التحقيق أيضًا الانتهاكات خلال إدارة الرئيس السابق أوباما أوما يسمى بـ "كشف القناع" عن المسؤولين رفيعي المستوى مثل جنرال مايكل فلين.

وخلال جلسة استماع اللجنة ألقى رون جونسون باللوم على الحزب  الديمقراطى فى تأخير عمل اللجان الإشرافية.

وقال جونسون إن للشعب الحق فى معرفة كل شئ والتحقيق سوف يكشف الحقيقة ولكن يبدو أن الديمقراطيين يخططون لإحباط جهودنا الرقابية بالتدخل فيها.

كما ألقى جاري بيترز العضو المنتدب من ولاية ميتشيجان باللوم على زملائه بالحزب الجمهورى بسبب التركيز على القضايا الحزبية بينما تعانى الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح الحزب الديمقراطى أن الجهود المبذولة للتحقيق قضية هانتر بايدن مبنية على التضليل الروسي، إضافة الى أن أندريه ديركاش أوكرانى الجنسية يعمل لصالح روسيا وفرضت عليه وزارة الخزانة عقوبات الأسبوع الماضي.

ووصف جونسون خلال اجتماع اليوم ما يقوم به الحزب الديمقراطى بـ "تشويه منسق" وسوف تصدر اللجنة تقريرعن نائب الرئيس جو بايدن خلال أسبوع.
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