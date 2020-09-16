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الزمالك مستهدف.. مرتضى منصور يتلقى رسالة من مسئول بالمخابرات القطرية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:48 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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البهي عمرو
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، سيذهب إلى قطر.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تلقى رسالة من ضابط بالمخابرات القطرية يؤكد له أنه من الممكن أن يدفعوا لـ الفرنسي كارتيرون الشرط الجزائي، معلقًا: " الزمالك مستهدف".


وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك لجنة تعمل ليلا ونهارًا من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد، موضحًا أنه خلال 48 ساعة سيتم الإعلان عنه.


وأضاف أنه وارد التوقيع مع فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك مؤكدًا أن فيريرا، تقابل مع أحمد مرتضى وأمير مرتضى من قبل وتحدثوا سويًا.


وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تعاقد التعاون السعودي مع الفرنسي باتريس كارتيرون، قائلا إن الرياضة تخدم السياسة، وعلاقة الزمالك بالاندية السعودية متميزة، وستظل متميزة.


ولفت إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون حصل على كل مستحقاته المالية، ورغم ذلك تعاقد مع التعاون، وأكد أن ما حدث فى أزمة الفرنسي باتريس كارتيرون قرصنة.


وأشار إلى أنه لا يسمح بأى تجاوز فى حق السعودية وشعبها، لكن الفرنسي باتريس كارتيرون ترك الفريق خلال مهمة لنادي الزمالك.


وأوضح أن كارتيرون، أرسل رسالة لـ أمير مرتضى منصور يؤكد له أنه سيسافر فرنسا ولم يخبره أنه سيذهب لـ فريق آخر.


وتابع: الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب كاذب فى مبرراته لفسخ التعاقد، وأكد أنه سيفسخ العقد من أجل العيش مع أولاده وقام بعمل فيلم.


وكشف أن رئيس نادي التعاون السعودي قاصد أن يخرب الفريق، و باتريس كارتيرون خائن وغير صادق.


وتحدث مرتضى عن سبب رحيل باتريس كارتيرون من الزمالك وقال " الأموال هى سبب رحيل المدرب الفرنسى، وأكد مرتضى أن المدرب الفرنسي كان سعيدا فى الزمالك قبل الهروب بيوم.


وأكد مرتضى منصور: " باتريس كارتيرون باع نادي الزمالك من أجل الأموال، وطالب المسئولين فى السعودية بالتدخل والحديث مع رئيس نادي التعاون".


وأضاف" الزمالك لا يقف على مدرب، وباتريس كارتيرون لم يدفع الشرط الجزائي، ولم يبلغ الزمالك قبل الرحيل".
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