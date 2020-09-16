وزيرة الثقافة: استئناف الفعاليات الفكرية والفنية في مصر يعيد الحياة لوجدان الأمة

شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة العرض المسرحى عن العشاق من إنتاج مركز الهناجر للفنون بالتعاون مع استوديو مسرح مركز الإبداع الفنى بقصر الامير طاز وبحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.





اعربت عبد الدايم عن سعادتها بتواصل اعادة تشغيل مختلف المواقع الثقافية والاقبال الجماهيرى عليها مشيدة بالتزام الجميع بتطبيق التدابير الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا ، وتابعت ان الفعاليات الفكرية والفنية المتنوعة التى تم استئنافها تعيد الحياة الى وجدان الامة ، وقالت ان العرض نتاج التعاون بين قطاع الانتاج الثقافى وصندوق التنمية الثقافية وقررت استمرار تقديمه لمدة اسبوع اخر كما وجهت بان يطوف عدد من الاماكن التاريخية فى مختلف محافظات مصر نظرا لما يحمله من مثل عليا ومعانى نبيلة حيث يبرز قيمة الحب كعاطفة انسانية سامية ، وقدمت التهنئة لابطاله لادائهم المتميز واثنت على الرؤية الاخراجية التى استندت الى توظيف المفردات التاريخية بقصر الامير طاز بشكل ناجح ، مؤكدة أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المسرح في تشكيل وبناء الشخصية المصرية لما يملكه من قدرة على تجسيد القضايا المجتمعية وتطويعها لخدمة هذا الهدف الى جانب مجابهة التعصب ونبذ العنف ومدى إسهامات ذلك في خلق مجتمع واع بمقتضيات وتحديات التنمية الوطنية المنشودة



