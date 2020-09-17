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رياضة

مرتضى منصور: لن نحزن إذا دعم تركي آل الشيخ الأهلي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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عمرو ابوبكر
هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق بسبب طريقة رحيله عن الفريق الأبيض. 

وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار:"كارتيرون باع سُمعتهُ من أجل الأموال وخان الزمالك واللاعبين وهو شخص كذاب خاصة أنه قال إنه لا يمتلك عقد أو عرض وبعدها تعاقد مع نادي التعاون السعودي".

أضاف: "تركي آل الشيخ لا يعرف الكذب هو اهلاوي صريح ولكن من غير المنطقي أن كل أزمة في الرياضة نشير إلى أن تركي هو السبب".

وختم حديثه قائلا:" تركي قد يدعم الأهلي في ظل وجود مجلس إدارة جديد وهذا أمر لا يحزننا لكوننا نعلم أنه مشجع أهلاوي".
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