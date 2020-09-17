الرزق يحب الخفية.. عربة فيروز فكرة خارج الصندوق تجذب الزبائن من مختلف الطبقات.. شاهد

عربة ملاكي صغيرة، وعلب مخلل وخضار، وفراخ بانيه، تقف أمامها سيدة في منتصف العمر، أمام أحد سلاسل السوبر ماركت الشهيرة بمنطقة سموحة الراقية، يأتيها زبائنها من جميع المستويات.





"الرزق يحب الخفية" مقولة شهيرة مفادها عدم الاستسلام للواقع والبحث عن مصادر رزق ودخل وابتكار أفكار بديعة غير تقليدية، وبسيطة، للحصول على دخل بطريق مشروع.





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هكذا فعلت فيروز، كما تحب أن يناديها الجميع، ففكرت خارج الصندوق، وهداها إلى هذه الفكرة الجميلة، عربة تبيع فيها خضراوات طازجة نظيفة جاهزة للطهي، حيث يوجد كثير من السيدات العاملات التي لا وقت لديها لطهي الطعام أو تنظيفه.





وقالت فيروز إن الدافع الأساسي لهذا المشروع كانت الحاجة المادية لتحسين دخلها ودخل أسرتها، فبدأت بهذا المشروع لتلبية متطلباتها المادية ومساعدة غيرها كذلك.





وأشارت إلى أن السبب التاني في فكرة مشروعها البسيط هي مساعدة غيرها من السيدات من جميع الفئات، التي لا وقت لديها لتجهيز الطعام، ففكرت في هذه الفكرة، التي بدأت بمشروع صغير منذ 10 سنوات، حيث كانت تجهز الطعام وتذهب به إلى البيوت بنفسها لتوصيله، ثم تطورت الفكرة حتى وصلت إلى السيارة الموجودة الآن، ومعها عدد من الأشخاص يساعدونها في توصيل الطلبات.





تبدأ فيروز عملها يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا حتى الخامسة ما عدا يومي الراحة الجمعة والسبت.





وأضافت فيروز أن لديها ثلاثة أبناء أحمد مهندس، خريج كلية الهندسة قسم ميكانيكا إنتاج، ومحمد طالب بكلية العلوم، ومحمود في الصف السادس الابتدائي، مشيرة إلى أن أبناءها يشجعونها على العمل، بل ويساعدونها كذلك في العمل وتوصيل الطلبات، حيث يعمل ابنها محمد معها في توصيل الطلبات للزبائن.





وحول مساندة زوجها لطبيعة عملها، قالت فيروز إن زوجها يساندها بشدة في عملها ويشجعها ويثق فيها، والحمد لله الموضوع مجدٍ ومربح، قائلة: "هو راجل محترم جدًا وواقف جنبي من أول ما بدأت والحمد لله".