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رياضة

مجلس الأهلي يضرب بقوة.. قرارات نارية وشركة للكرة واحتفالية بـ لقب القرن

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:46 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ناقش مجلس الأهلي في اجتماعه، الرؤية المقدمة من محمود الخطيب، رئيس النادي، نحو مستقبل «الأهلي 2050»، لمواكبة التغيرات السريعة في صناعة الرياضة على المستويين المحلي والدولي، في المجالات «الإدارية والإنشائية والاستثمارية والتسويقية والخدمية»، وخلق روافد جديدة وكبيرة تضاعف الموارد المالية، وتسهم في استمرار حملة التطوير والبناء التي يشهدها النادي وفرقه الرياضية وقطاعاته المختلفة، بما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي.

وطلب رئيس النادي من أعضاء المجلس المزيد من دراسة الرؤية التي تقدم بها، والأخذ في الاعتبار مواجهة التحديات الجديدة ووضع النادي في المكانة التي يستحقها دومًا.

وفي ضوء ذلك قرر المجلس دراسة الرؤية بالكامل والعمل على تنفيذها على مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى ما يلي:

1- تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم «شركة مساهمة مصرية»، تستهدف إدارة وتنظيم رياضة كرة القدم الاحترافية وأعمال الأكاديميات، والمشاركة في مختلف الفاعليات والمنافسات، سواء كانت محلية أو قارية أو عالمية، وتسويق ما يرتبط بها من: «حقوق البث – حقوق الرعاية – السلع والمنتجات المرخصة – منتجات برامج التسويق التعاوني – الإعلانات والتصديق على المنتجات – انتقالات وإعارات اللاعبين – مبيعات الإعلام الجديد – البرامج الإعلامية المدفوعة للاعبين والأجهزة الفنية – الأكاديميات – المعسكرات – المباريات… إلخ)، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

2- تأسيس شركة استاد النادي الأهلي «شركة مساهمة مصرية»، لإنشاء وإدارة مدينة رياضية واستاد الأهلي، وما يلحق به من خدمات الطب الرياضي والاستثمار والتطوير العقاري والمراكز التجارية وخدمات التعليم، وذلك على الأراضي المملوكة للنادي الأهلي، ووفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.

3- تأسيس شركة الأهلي للسياحة والخدمات «شركة مساهمة مصرية»، تتولى تقديم خدمات السياحة والرحلات والسفر لكل من الفرق الرياضية واللاعبين والأعضاء والجماهير، وما يرتبط بها من خدمات إقامة ومعيشة… إلخ، وذلك وفقًا لأحكام القانون الوطني المنظم للرياضة لسنة 2017، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والنظام الأساسي للنادي.
كما قرر المجلس تشكيل:
– لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجي، وعضوية طارق قنديل ومحمد الدماطي، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي لكرة القدم.
– لجنة برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وعضوية محمد الجارحي ومحمد سراج، عضوي المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة استاد النادي الأهلي.
– لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي وعضوية رانيا علواني ومهند مجدي وجوهر نبيل، أعضاء المجلس، لوضع تصور شامل لتأسيس شركة الأهلي للسياحة.

وتقوم اللجان الثلاث بتقديم تصوراتها الشاملة بعد الدراسة إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له في ديسمبر المقبل، تمهيدًا للإعلان عن بدء هذه الشركات مهام عملها، لتحقيق طموحات النادي وأعضائه وجماهيره على كافة المستويات.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي،  تحديد يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية.

ووافق المجلس على إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقرر المجلس تولي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، التنسيق للملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين»، ونائبه زكي عبد الحميد ، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.

ووافق المجلس علي توصيات المكتب التنفيذي بشأن المقترح المقدم من اللجنة العليا للجان، الذي يتضمن توقيع بروتوكول تعاون بين الأهلي واللجنة العامة لتعليم الكبار، لتنفيذ برنامج خاص لعمال النادي غير المؤهلين تعليميًّا، والموافقة على التقدم بطلب لاتحاد الكرة للحصول على التراخيص الخاصة بأكاديمية كرة القدم بالنادي، كأول أكاديمية محترفة في تاريخ الأهلي ، و الموافقة على تجديد عقود سبعة من لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، وهم: عبد الله عبد السلام، ومحمد عبد المنعم، ومحمد عادل مسعود، وعبد الرحمن حسين، ومحمد رمضان، وأحمد قطب، وعبد اللطيف عثمان.

كما وافق مجلس الأهلي على إعارة العديد من اللاعبين الصاعدين من فريق 21 سنة للكرة الطائرة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وهم: يوسف مرجان، ويوسف الصافي، ومحمد عثمان الحداد، وعمر زكريا، وعمر أكرم، وذلك لتجهيزهم للفترة القادمة. 
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