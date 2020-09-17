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اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 .. تعرف عليها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس  15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .

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وسجل سعر الدولار فى بنوك( الأهلى، مصر، مصرف أبوظبى الإسلامى، عودة، التعمير والإسكان، الكويتى الوطنى  15.72 جنيه للشراء و 15.82جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ، بلوم ، الاسكندرية ،التنمية الصناعية ،قناة السويس، المصرى الخليجى ، الأهلى اليونانى، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB ، العربى الافريقى ، المصرف العربى الدولى ، المصرف المتحد )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك اتش اس بى سى 15.69جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع .
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