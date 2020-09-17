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برلمان

أبرزها إلغاء الفصل التعسفى.. 6 مميزات بقانون العمل الجديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:02 ص
الغاء الفصل التعسفى
الغاء الفصل التعسفى بقانون العمل الجديد
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حسن رضوان
كشف مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عن 6 مزايا لتنظيم علاقة العمل بين صاحب العامل والموظف فى القطاع الخاص.


ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخبارى هذه المزايا فيما يلى:

1- ألغى مشروع القانون الفصل التعسفى المعروفة بـ«استمارة 6».

2- عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائى.

3- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل فى القضايا العمالية خلال 60 يومًا.

4- يفصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

5- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 15 يومًا متتالية.

6- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.
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