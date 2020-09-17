فى شهر.. 120 مليون دولار حجم صادرات مصر لـ البرازيل من العنب والتوم والليمون والبرتقال

أكد أنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل لدى مصر، أن السفارة البرازيلية فى مصر تجرى مفاوضات مع وزارة الزراعة حاليا من خلال الملحق الزراعى بالسفارة لدخول المنتجات الزراعية المصرية للسوق البرازيلية، خاصة سلع "التوم والعنب، والليمون، والبرتقال".









وقال السفير البرازيلى، خلال ندوة فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للبرازيل فى إطار اتفاقية الميركسور الذى نظمتها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، إن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية المصرية سجل 120 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن ذلك يعتبر رقما كبيرا.









وأضاف أن مصر تحتل المركز الرابع كاهم شريك تجارى للبرازيل بعد دول الخليج التي يتم استيراد المواد البترولية منها كالسعودية.









وطالب السفير البرازيلى بضرورة إعادة النظر فى الحواجز غير الجمركية، خاصة بعد منح اتفاقية الميركسور لدخول المنتجات المتبادلة بين مصر والبرازيل بدون رسوم جمركية، مشيرا إلى ضرورة الاتجاة إلى السماح للمنتجات الصناعية للدخول فى أسواق كلا الجانبين كالسلع الزراعية.









وأكد أن اتفاقية الميركسور أتاحت للمنتجات الزراعية المصرية الوصول إلى المستهلك البرازيلى، لافتا إلى أن البرازيل تعتبر من أكبر مستوردى المنتجات المصرية، وكذلك النفاذ كمصدر للسوق المصرية، وهو ما يؤكد عمق العلاقات التجارية بين البلدين من قبل دخول اتفاقية الميركسور حيز التنفيذ.









ولفت إلى أنه منذ 2016 حتى 2019 حققت الصادرات البرازيلية للسوق المصرية زيادة بنسبة 3.3٪، وهى نسبة ضئيلة لكن تؤكد استمرار التبادل التجارى بين البلدين، موضحا أن الصادرات المصرية للسوق البرازيلية حققت زيادة بنسبة 233.5٪.





