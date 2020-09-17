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بين الناس

مجلس الوزراء يستجيب لـ «صدى البلد».. علاج مسن من نزيف في المخ إثر حادث سير

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:29 م
صدى البلد
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منار نور
استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء أمس، الأربعاء 16 سبتمبر 2020، لاستغاثة ابن المريض "عبد الحميد. ع "، 60 عاما، والتي نشرها موقع "صدى البلد"، حيث تعرض لحادث سير خطير أدى إلى جروح وإصابات بالغة في أجزاء متفرقة من جسده ونزيف داخلي بالمخ، وناشد المسئولين توفير رعاية لإنقاذ حياة والده.


وعلى الفور قام فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل والتنسيق مع الأستاذ دكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر، وتم إرسال التقرير الطبي والأشعات والتحاليل الخاصة بالمريض، وقد أفاد بتوفير رعاية بقسم المخ والأعصاب بمستشفى الحسين الجامعي، وعليه قامت اللجنة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الحالة، وقد استقبلها الأستاذ دكتور أحمد حامد، نائب رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى الحسين الجامعي.


وأكدت لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، كما أكدت استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


وتوجه أهل المريض بالشكر إلى الأساتذة الأطباء بمستشفى الحسين الجامعى ولجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لإنقاذ حياة المريض وسرعة إنهاء الإجراءات.
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