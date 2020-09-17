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اقتصاد

خبير: زيادة حركة النقل الدولي عبر الموانئ بفضل قانون الضرائب الجديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:34 م
الدكتور على الادريسي
الدكتور على الادريسي الخبير الاقتصادي
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منى عمر
أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن العمل على قانون الجمارك الجديد بدأ منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وأنه لأول مرة يتم إنشاء منظومة إلكترونية لطبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، موضحا أن ذلك يؤدي إلى تبسيط الإجراءات والتعامل جمركيًا مع البضائع بنظام إلكتروني.


وأوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه من قبل كانت البضائع تتأخر في الميناء، وذلك يرجع إلى الأسباب الخاصة بالتراخيص والموظفين، وبالتالي فإن عملية التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الإلكترونية جزء مهم جدا تم تنفيذه.


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وقال الخبير إن من أهم الخطوات التي تطبق هي الشباك الواحد، الذي يساعد على تطوير الجمارك والحركه التنافسية، ويوضح أن الدولة تنظر إلى كل التسهيلات التي تساعد على ذلك، وهناك تقرير لممارسة الأعمال الذي يخرج من البنك الدولي ومن ضمن المعايير؛ معيار يسمى "التجارة عبر الحدود"، وهذا معيار يقيس مدى سهولة دخول وخروج السلع إلى كل دولة، وهذا مؤشر من ضمن المؤشرات الخاصة، والتنافسية العالمية من ضمن المعايير التي تضاف عليها عملية التجارة الدولية.


وأكد "الإدريسي" أن قانون الجمارك الجديد أثر على النقل الدولي بالإيجاب بحدوث تسهيلات، وفي ظل القرارات الجديدة التي تشهد قناة السويس والتعديلات الخاصة بالرسوم التي يتم تحصيلها من السفن.
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