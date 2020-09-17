AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عائق وحيد أمام الأهلي لحسم صفقة يوسف البلايلي.. عمرو ربيع ياسين يوضح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:59 م
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
Advertisements
القسم الرياضي
أكـد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي رصد مبلغ 1.5 إلى 2 مليون يورو، للتعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي جناح فريق أهلي جدة السعودي، والعقبة الوحيدة حتى الآن تكمن في المقابل الكبير الذي يطالبه به النادي السعودي.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي يتكتم على ملف التعاقد مع الأجانب، خاصة في ظل ازدحام القائمة الحالية ووجود خمس لاعبين ضمن القائمة علاوة على عودة وليد آزارو".

وأضاف: "الأهلي يضم آليو بادجي وديانج وجونيور أجايى وجيرالدو وعلي معلول ووليد آزارو الذي سيعود في الأيام المقبلة إلى القاهرة بعد نهاية إعارته لنادي الاتفاق السعودي".
وتابع: "الأقرب للخروج من الأهلي هو المغربي وليد آزارو وجونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا، هناك محاولة لبيعهم أو إعارتهم، أو وضعهم ضمن صفقة تبادلية".
وأكمل عمر ربيع: "الأهلي يريد ضم صفقتين من الرجاء المغربي، وهم بدر بانون وبين مالانجو، وقد يتم إبرام صفقات تبادلية وتم طرح اسم الثلاثي آزارو وجيرالدو وأجايى".

وأردف: "قد يتم عرض مبلغ مالي على الرجاء بالإضافة لانتقال أحد اللاعبين، من أجل ضم بانون ومالانجو".

واستطرد: "الأهلي لن يعلن عن أي صفقة حتى الآن، خاصة في ظل رفض معظم اللاعبين الرحيل بسبب المقابل المالي الكبير الذي يحصلون عليه".

وأوضح:" الأهلي ملزم بدفع قيمة عقود اللاعبين كاملة في حالة فسخ عقودهم، أو فسخ العقود بالتراضٍ وسيكون خسارة مالية أيضًا".

وأتم: "تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أضر بسوق الانتقالات الصيفية في مصر ودول شمال إفريقيا، خاصة أن مواعيد فتح باب الانتقالات في تلك الدول مختلفة تمامًا، الاتحاد الإفريقي أربك الأمور تمامًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوبير يكشف كواليس صفقة تبادلية قوية بين الأهلي وبيراميدز

أخبار الأهلي.. إدارة الكرة تقدم التماسا ضد عقوبات السوبر.. توقيع أزارو .. ومستجدات عودة رمضان صبحي

بفرمان من فايلر.. أزارو يعود للأهلي وتغيير مركز أجاي

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

تجديد دماء الأجانب.. الأهلي في طريقه لضم 4 صفقات سوبر

ترشيحاتنا

من يوليو حتى سبتمبر 2020.. الحكومة: إعفاء حفلات دار الأوبرا من ضريبة الملاهى

بعد إجرائها عملية .. شاهد أحدث ظهور للراقصة دينا

أخبار الرياضة.. أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون.. تركي آل الشيخ: على مجلس الأهلي إصلاح ملعب التتش.. ومرتضى منصور يهاجم رئيس التعاون السعودي

تصرفات غير لائقة.. عروس تتعرض لموجة من النقد خلال حفل زفافها.. صور

هل يجوز في العقيقة توزيعها نيئة بدون طهي ؟

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ عبلة كامل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تعلن اختبارات كورونا.. وبدر خلف يثير الجدل باختبار حمل

النجاح في صمت.. عبلة كامل من اللوكيشن إلى المنزل متجاهلة الإعلام والصحافة.. إيه السر؟

فوائد النوم المبكر مذهلة على الصحة