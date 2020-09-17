معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى تستقبل طلاب المرحلة الثالثة

بدأت معامل التنسيق بجامعة جنوب الوادى برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا وفروعها بالغردقة.







وأشار الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، إلى أن هذه المرحلة تبدأ من يوم الخميس الموافق 17/9/2020 حتى يوم الإثنين الموافق 21/9/2020 لمدة خمسة أيام من الساعة التاسعة صباحًا وأن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة لجميع الشعب العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%.





وأوضح رئيس الجامعة، بأن هذه المرحلة تضم بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية والطلاب الناجحين فى الدور الثانى.





وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة القيام بالاجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية تسجيل الرغبات لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين بالجامعة.

وأشار على فكرى، مدير مركز المعلومات، إلى أن الجامعة جهزت ثلاث معامل مزودة بحوالي 50 جهاز حاسب آلى وايضًا معمل بكلية التربية بالغردقة بـ 20 جهازا وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل.





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