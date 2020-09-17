خلال استقبال المحررين في ليبيا.. محافظ مطروح: الرئيس السيسي لا يترك أبناءه في أي مكان

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ان الرئيس دائما لا يترك أبناءه في أي مكان حتى لو خارج حدود مصر.









وأضاف- خلال استقبال المصريين المحررين من ليبيا وعددهم 6 عمال تشييد بناء- أن تدخل رئيس الجمهورية أعاد للمصريين كرامتهم وأعادهم سالمين دون شروط.





وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتي عودتهم سالمين إلى أرض الوطن ،وكذلك الشكر للسلطات الليبية ومديرية أمن بنى وليد على تعاونها مع الجهات الأمنية المصرية والأجهزة التى شاركت في إعادتهم .





وشدد على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها لافتا إلى أن مصر بها الكثير من المشروعات، التى تحتاج إلى سواعد أبنائها وتستوعب مزيدا من العمالة بالأجر المناسب لهم ويحفظ كرامتهم ، فمصر أولى بأبنائها .



